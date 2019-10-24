Gambit Esports сыграет в финале ESL One Hamburg

Российская команда Gambit Esports в первом полуфинале турнира ESL One Hamburg по Dota 2 одержала яркую победу над Vici Gaming из Китая, матч завершился со счётом 2:0. «Гамбиты» обеспечили себе место в топ-3 чемпионата и выходят в финал верхней сетки.

Следующим соперником Gambit Esports станет филиппинская TNC Predator, которая переиграла The Alliance с аналогичным счётом. Серия до двух побед пройдёт 26 октября, а завтра будут сыграны матчи нижней сетки, в том числе с участием другой российской команды — Virtus.pro.



ESL One Hamburg проходит в Германии с 22 по 27 октября, 12 команд сражаются за титул и призовой фонд в размере $ 250 000. Турнир не входит в систему профессионального сезона и не принесёт призёрам рейтинговых очков.