Gambit уступила J.Storm на старте MDL Major

Российская команда Gambit Esports неожиданно проиграла первый матч в рамках мэйджора по Dota 2 в Ченду. После быстрой победы в дебютном сете за 13 минут Gambit уступила американской J.Storm на двух картах подряд,



Как и Team Spirit, Gambit продолжит борьбу завтра – следующим соперником станет перуанская beastcoast, матч начнётся в 12:00. В случае поражения наш коллектив попадёт в нижнюю сетку плей-офф и вылетит после первого поражения.



Места в верхней сетке по итогам первого дня себе обеспечили китайские Vici Gaming и Invictus Gaming, а также азиатская TNC. Ещё одну путёвку в данный момент разыгрывает американская команда Романа RAMZEs Кушнарёва Evil Geniuses в серии против Team Liquid.



MDL Chengdu Major – первый из пяти международных мэйджоров сезона-2019/20, по результатам которых определятся участники чемпионата мира The International 2020. В рамках турнира в Ченду 16 команд разыграют $ 1 млн, наш регион представляют Team Spirit и Gambit Esports.