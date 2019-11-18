League of Legends признана лучшей киберспортивной игрой 2019 года

Вчера, 17 ноября, были подведены итоги Esports Awards 2019. По итогам премии лучшей соревновательной игрой этого года стала MOBA от Riot Games – League of Legends, недавно отметившая своё 10-летие. На втором месте расположилась Counter-Strike: Global Offensive, на третьем – тактический шутер Rainbow Six: Siege.



Чемпионат мира по League of Legends также победил в номинации «Лучший турнир года». Киберспортивной командой года стала G2 Esports, а лучшим спортсменом был признан чемпион мира по Fotnite Кайл Bugha Гирсдорф. Победитель прошлого года, игрок NAVI по CS:GO Александр s1mple Костылев, стал третьим.



Esports Awards – одна из самых престижных киберспортивных премий. В этом году ни один из представителей русскоязычного сегмента киберспорта, кроме s1mple, не был номинирован на данную награду.

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