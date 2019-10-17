Лиге Легенд – 10 лет! Они готовят три новые игры, сериал и целый фонд

Вчера одна из самых известных онлайн-игр League of Legends отпраздновала свой юбилей – уже целых десять лет командная стратегия продолжает держаться в топе. В сентябре выяснилось, что своё время за Лигой Легенд проводят более 8 млн человек одновременно. Этот средний показатель выше, чем у топ-10 игр в Steam, вместе взятых.

В League of Legends играет больше геймеров, чем в топ-10 игр Steam в сумме

В ответ на поддержку игроков разработчики Riot Games выпустили к юбилею сразу несколько крутых анонсов. Речь идёт о выпуске соревновательного шутера, файтинга по вселенной игры и нескольких других проектов. Первый из них, как кажется, уже готов к релизу – полных ходом идёт тест карточной стратегии Legends of Runeterra.

Многие геймеры уже успели сравнить карточную игру с аналогичным продуктом от главного конкурента – в прошлом году подобные амбиции были у авторов Dota 2. Однако на Artifact от Valve новая игра совсем не похожа. Скорее на крутую, современную смесь Hearthstone с Magic: The Gathering, одним из прародителей жанра карточных игр.

К примеру, в Legends of Runeterra появилось несколько крутых механик. Например, карты на столе имеют свойство атаки или защиты, а перед утверждением хода можно проверить, как именно сработает то, что вы придумали. Это поможет избавиться от ошибок и не пропустить момент, когда ваш ход может привести к победе.

В остальном новая игра от Riot Games переняла лучшие особенности других карточных коллекционных игр. Главная цель – уничтожить строение врага, нанося ему урон при возможности. Количество маны (энергии для розыгрыша карт) повышается с каждым ходом. Карты делятся на фракции, которые нужно уметь грамотно сочетать в одной колоде.

Надо отметить, что пользователям игра пришлась по нраву. Если тот же Artifact быстро потерял зрителей, то Legends of Runeterra в день открытого теста уже влетел в топы Twitch. В пике за трансляциями по игре следили более 200 000 человек – судя по всему, у новинки действительно низкий порог вхождения, что может привлечь не только фанатов LoL, но и других геймеров.

Ещё одна крутая игра – новый шутер, который ещё даже не имеет названия, только кодовое имя Project A. Если сделать карточную игру не так трудно, то «стрелялка» для авторов MOBA, даже такой популярной, кажется задачей чересчур серьёзной. Однако планы у Riot Games действительно грандиозные.

Авторы League of Legends анонсировали сразу несколько новых игр

Новая игра, что важно, будет ориентирована скорее на стрельбу (как в CS:GO), чем на способности (этим славен Overwatch). Тактический шутер без элемента возрождения уже привлек интерес киберспортсменов из тех дисциплин, что сейчас лидируют в жанре соревновательных «стрелялок». Такое внимание уже о многом говорит.

Ещё более загадочная история с собственным Mortal Kombat. Пока известно лишь то, что файтинг Проект L находится в ранней стадии разработки. Как и возможность прогуляться по миру Рунтерры (той самой карточной стратегии), запуск которой тоже, видимо, немного отложили.

При этом три ярких игры – далеко не все сюрпризы, что Riot приготовили на юбилей League of Legends. Если вы давний фанат самой популярной в мире MOBA, то наверняка оцените обновления в основной игре и стратегии TeamFight Tactics. Кроме того, на мобильных устройствах скоро выйдет очень похожая на Лигу Легенд Wild Rift, играть в которую будет удобно в любом месте.

Вишенкой на торте станет фонд социального влияния: некоммерческая организация Карма призвана помогать людям по всему миру за счёт взносов в различные благотворительные организации. На поддержку инициатив направлено уже более 4 млн долларов, и у команды Riot Games большие планы. Как и в остальных сферах. Получится ли?