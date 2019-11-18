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NAVI вышли в финал чемпионата мира по PUBG

NAVI вышли в финал чемпионата мира по PUBG
Киберспорт / Другие игры 0

В Лос-Анджелесе, США, завершились матчи полуфинального этапа PUBG Global Championship 2019. По результатам трёх игровых дней единственная российская команда — Natus Vincere — заняла 12-е место, набрав 67 очков, что позволило пройти в финал. Первая позиция осталась за американской Lazarus.

Европейский квартет с участием Ивана ubah Капустина также вышел в решающий этап: FaZe Clan занял 16-е место (60). В финальную часть прошли 16 команд из 24, и 23–24 ноября в Окленде они поведут борьбу за титул чемпиона мира по итогам сезона 2019 года.

PUBG Global Championship проходит в США с 8 по 24 ноября. 32 коллектива разыгрывают призовой фонд в размере $ 3 млн. В финале будет проведено 12 раундов, победителя определят по сумме баллов.

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