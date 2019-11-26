Мousesports займёт место Fnatic на EPICENTER в Москве

Шведская команда Fnatic не сможет выступить в финальной части турнира EPICENTER по CS:GO, который пройдёт 21-22 декабря в Москве. Как сообщили организаторы, состав скандинавского клуба принял решение взять перерыв от выступлений.



Вместо Fnatic на турнире выступит европейская пятёрка mousesports. Команда занимает восьмое место в мировом рейтинге HLTV и стала второй на региональной квалификации на EPICENTER. На последнем мейджоре в Берлине коллектив Финна karrigan Андерсена занял 9-11-е место.

Международный турнир EPICENTER по CS:GO проводится в четвёртый раз. Три из восьми участников будут представлять СНГ – это Natus Vincere, AVANGAR и forZe. Призовой фонд турнира составит полмиллиона долларов.