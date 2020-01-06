NAVI и Virtus.pro приглашены на IEM Katowice 2020
Организаторы Intel Extreme Masters Season XIV по CS:GO анонсировали десять команд, которые примут участие в финальной части турнира. В числе приглашённых оказались два СНГ-коллектива – Virtus.pro и Natus Vincere, которые прошли на чемпионат по рейтингу от ESL.
На IEM в Катовице сыграют также Evil Geniuses, Astralis, mousesports и другие команды из Европы и Америки. Последние шесть участников будут определены по итогам региональных квалификаций, которые будут проходить с 7 по 14 января.
Заключительный ивент четырнадцатого сезона Intel Extreme Masters пройдёт с 25 февраля по 1 марта в Катовице (Польша). 16 команд разыграют полмиллиона долларов и трофей от ESL. Действующим чемпионом является датская команда Astralis.
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