NAVI и Virtus.pro приглашены на IEM Katowice 2020

Организаторы Intel Extreme Masters Season XIV по CS:GO анонсировали десять команд, которые примут участие в финальной части турнира. В числе приглашённых оказались два СНГ-коллектива – Virtus.pro и Natus Vincere, которые прошли на чемпионат по рейтингу от ESL.



На IEM в Катовице сыграют также Evil Geniuses, Astralis, mousesports и другие команды из Европы и Америки. Последние шесть участников будут определены по итогам региональных квалификаций, которые будут проходить с 7 по 14 января.

Заключительный ивент четырнадцатого сезона Intel Extreme Masters пройдёт с 25 февраля по 1 марта в Катовице (Польша). 16 команд разыграют полмиллиона долларов и трофей от ESL. Действующим чемпионом является датская команда Astralis.