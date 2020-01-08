В Dota 2 добавили обновление 7.23f

Разработчики компании Valve добавили в актуальную версию Dota 2 серию балансных изменений. Патч 7.23f ослабил нескольких персонажей, в том числе Doom, Lone Druid, Outworld Devourer и Treant Protector. В основном изменения коснулись характеристик героев и их способностей.



Обновление 7.23f для Dota 2 также уберёт бонус золота для проигрывающей команды в тех случаях, когда отставание не превышает тысячи единиц золота. Всего в игре изменится 25 параметров, со всеми апдейтами можно ознакомиться на официальном сайте игры.



Основной патч 7.23 появился в игре 26 ноября. Тогда в игру были добавлены два новых персонажа, нейтральные постройки и предметы, а также изменён ландшафт игровой локации. С тех пор Valve частично обновляют элементы игры, не соответствующие глобальному балансу.