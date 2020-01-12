Овечкина и Кучерова включили в команду года NHL 20

Российские хоккеисты Александр Овечкин и Никита Кучеров попали в команду года от разработчиков виртуального симулятора NHL 20. Наряду с четырьмя другими членами Team of the Year они получат уникальные игровые карточки с улучшенными характеристиками, которые будут обновляться в течение всего сезона.



Теперь лидерство в NHL 20 делят Никита Кучеров и нападающий Коннор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерз», который также вошёл в команду года: их показатели достигли общего рейтинга — 95 из 99. Уровень Александра Овечкина разработчики оценили на один пункт ниже.



Лучшим голкипером был признан Джордан Биннингтон из «Сент-Луиса», а пару защитников составили Джон Карлсон («Вашингтон Кэпиталз») и Брент Бёрнс («Сан-Хосе Шаркс»). Карточки игроков года будут доступны до 17 января.