Анонсирована новая система приглашений на чемпионаты мира по CS:GO

Компания Valve приняла решение изменить текущую систему приглашений на мэйджоры по Counter-Strike: Global Offensive. Ранее в групповой этап следующего чемпионата мира автоматически попадали восемь лучших команд по итогам мэйджора, а 9-14-е места и победители региональных отборочных начинали турнир со стадии Challenger.
Теперь восемь участников группового этапа (Legends Stage) будут определяться по рейтингу, очки для которого можно будет заработать на чемпионате мира (ESL One: Rio 2020) и двух премьер-турнирах (они пройдут с июля по сентябрь и будут анонсированы позднее). 9-16-е места рейтинга начнут ивент с предварительной стадии, как и восемь победителей региональных отборочных.
Новые правила будут действовать начиная с осеннего мэйджора. Турнир пройдёт со 2 по 15 ноября 2020 года. Ближайший чемпионат мира в Рио-де-Жанейро от компании ESL (11-24 мая 2020) проведут по старой системе.
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