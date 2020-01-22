Virtus.pro заняла последнее место на мэйджоре в Лейпциге

Российская команда Virtus.pro проиграла первый матч плей-офф DreamLeague Major в Лейпциге и покинула турнир, поделив 13-16-е места вместе с представителями Азии Reality Rift, бразильской paiN Gaming и Chaos EC из США.
«Медведи» проигрывали на протяжении всего матча с Team Liquid, однако после 70 минут смогли поймать европейскую команду на ошибке и получили шанс победить. Победная атака едва не закончилась невероятным камбэком, но Liquid всё же смогли убить всех персонажей Virtus.pro и обеспечить себе выход в следующий раунд.
DreamLeague S13 Major – четвёртый турнир профессионального сезона-2019/2020 по Dota 2, который проходит с 18 по 26 января в Лейпциге. 16 команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн и очки рейтинга, по которым летом определятся участники чемпионата мира The International в Стокгольме.
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