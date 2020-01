NAVI сыграют с Alliance, VP – с Liquid. Расписание плей-офф DreamLeague Major

Организаторы мэйджора DreamLeague S13 объявили результаты жеребьёвки первого раунда плей-офф. По результатам группового этапа Natus Vincere начнут финальный этап в верхней сетке, что позволит им потерпеть одно поражение без вылета с турнира. VP начнут сразу с матчей на выбывание.



Расписание плей-офф DreamLeague Season 13. The Leipzig Major:



21 января, вторник

12:30. Верхняя сетка, Nigma (Европа) – Evil Geniuses (США);

15:30. Верхняя сетка, Invictus Gaming (Китай) – Vici Gaming (Китай);

19:30. Нижняя сетка, beastcoast (Перу) – paiN Gaming (Бразилия);

21:00. Нижняя сетка, Team Aster (Китай) – Chaos E.C. (США);

22:30. Нижняя сетка. Reality Rift (Азия) – TNC (Филиппины);

0:00. Нижняя сетка. Team Liquid (Европа) – Virtus.pro (Россия).



22 января, среда

12:30. Верхняя сетка, Team Secret (Европа) – Fnatic (Азия);

15:30. Верхняя сетка, Natus Vincere (СНГ) – The Alliance (Швеция);

18:30. Нижняя сетка, второй раунд;

21:30. Нижняя сетка, второй раунд.



23 января, четверг

12:30. Нижняя сетка, второй раунд;

15:30. Нижняя сетка, второй раунд;

18:30. Верхняя сетка, полуфинал;

21:30. Верхняя сетка, полуфинал.



24 января, пятница

12:30. Нижняя сетка, третий раунд;

15:30. Нижняя сетка, третий раунд;

18:30. Нижняя сетка, четвёртый раунд.



25 января, суббота

12:30. Нижняя сетка, четвёртый раунд;

15:30. Верхняя сетка, финал;

18:30. Нижняя сетка, полуфинал.



26 января, воскресенье

12:30. Нижняя сетка, финал;

15:30. Гранд-финал (до трёх побед).



DreamLeague S13 Major – четвёртый турнир профессионального сезона-2019/2020 по Dota 2, который проходит с 18 по 26 января в Лейпциге. 16 команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн и очки рейтинга, по которому летом определятся участники чемпионата мира The International в Стокгольме.

