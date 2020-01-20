NAVI сыграют с Alliance, VP – с Liquid. Расписание плей-офф DreamLeague Major

Организаторы мэйджора DreamLeague S13 объявили результаты жеребьёвки первого раунда плей-офф. По результатам группового этапа Natus Vincere начнут финальный этап в верхней сетке, что позволит им потерпеть одно поражение без вылета с турнира. VP начнут сразу с матчей на выбывание.
Расписание плей-офф DreamLeague Season 13. The Leipzig Major:
21 января, вторник
12:30. Верхняя сетка, Nigma (Европа) – Evil Geniuses (США);
15:30. Верхняя сетка, Invictus Gaming (Китай) – Vici Gaming (Китай);
19:30. Нижняя сетка, beastcoast (Перу) – paiN Gaming (Бразилия);
21:00. Нижняя сетка, Team Aster (Китай) – Chaos E.C. (США);
22:30. Нижняя сетка. Reality Rift (Азия) – TNC (Филиппины);
0:00. Нижняя сетка. Team Liquid (Европа) – Virtus.pro (Россия).
22 января, среда
12:30. Верхняя сетка, Team Secret (Европа) – Fnatic (Азия);
15:30. Верхняя сетка, Natus Vincere (СНГ) – The Alliance (Швеция);
18:30. Нижняя сетка, второй раунд;
21:30. Нижняя сетка, второй раунд.
23 января, четверг
12:30. Нижняя сетка, второй раунд;
15:30. Нижняя сетка, второй раунд;
18:30. Верхняя сетка, полуфинал;
21:30. Верхняя сетка, полуфинал.
24 января, пятница
12:30. Нижняя сетка, третий раунд;
15:30. Нижняя сетка, третий раунд;
18:30. Нижняя сетка, четвёртый раунд.
25 января, суббота
12:30. Нижняя сетка, четвёртый раунд;
15:30. Верхняя сетка, финал;
18:30. Нижняя сетка, полуфинал.
26 января, воскресенье
12:30. Нижняя сетка, финал;
15:30. Гранд-финал (до трёх побед).
DreamLeague S13 Major – четвёртый турнир профессионального сезона-2019/2020 по Dota 2, который проходит с 18 по 26 января в Лейпциге. 16 команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн и очки рейтинга, по которому летом определятся участники чемпионата мира The International в Стокгольме.
- 20 января 2020
-
15:06
- 19 января 2020
-
19:35
- 18 января 2020
-
22:26
-
19:32
-
18:32
-
16:55
- 17 января 2020
-
21:12
-
16:38
- 16 января 2020
-
21:42
-
21:06
-
19:40
- 15 января 2020
-
19:55
-
18:45
- 14 января 2020
-
19:39
-
19:31
-
13:13
- 13 января 2020
-
13:36
- 12 января 2020
-
22:18
-
21:31
-
12:34
-
11:39
- 11 января 2020
-
20:02
- 10 января 2020
-
23:57
-
22:39
-
21:50
-
21:10
- 9 января 2020
-
22:45
-
20:43
-
15:55
-
11:20
- 8 января 2020
-
12:15
-
11:04
- 7 января 2020
-
14:24
- 6 января 2020
-
21:15
- 5 января 2020
-
20:21