Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Главная / Киберспорт / Новости /

NAVI сыграют с Alliance, VP – с Liquid. Расписание плей-офф DreamLeague Major

NAVI сыграют с Alliance, VP – с Liquid. Расписание
NAVI сыграют с Alliance, VP – с Liquid. Расписание плей-офф DreamLeague Major
Киберспорт / Dota 2 0

Организаторы мэйджора DreamLeague S13 объявили результаты жеребьёвки первого раунда плей-офф. По результатам группового этапа Natus Vincere начнут финальный этап в верхней сетке, что позволит им потерпеть одно поражение без вылета с турнира. VP начнут сразу с матчей на выбывание.

Расписание плей-офф DreamLeague Season 13. The Leipzig Major:

21 января, вторник
12:30. Верхняя сетка, Nigma (Европа) – Evil Geniuses (США);
15:30. Верхняя сетка, Invictus Gaming (Китай) – Vici Gaming (Китай);
19:30. Нижняя сетка, beastcoast (Перу) – paiN Gaming (Бразилия);
21:00. Нижняя сетка, Team Aster (Китай) – Chaos E.C. (США);
22:30. Нижняя сетка. Reality Rift (Азия) – TNC (Филиппины);
0:00. Нижняя сетка. Team Liquid (Европа) – Virtus.pro (Россия).

22 января, среда
12:30. Верхняя сетка, Team Secret (Европа) – Fnatic (Азия);
15:30. Верхняя сетка, Natus Vincere (СНГ) – The Alliance (Швеция);
18:30. Нижняя сетка, второй раунд;
21:30. Нижняя сетка, второй раунд.

23 января, четверг
12:30. Нижняя сетка, второй раунд;
15:30. Нижняя сетка, второй раунд;
18:30. Верхняя сетка, полуфинал;
21:30. Верхняя сетка, полуфинал.

24 января, пятница
12:30. Нижняя сетка, третий раунд;
15:30. Нижняя сетка, третий раунд;
18:30. Нижняя сетка, четвёртый раунд.

25 января, суббота
12:30. Нижняя сетка, четвёртый раунд;
15:30. Верхняя сетка, финал;
18:30. Нижняя сетка, полуфинал.

26 января, воскресенье
12:30. Нижняя сетка, финал;
15:30. Гранд-финал (до трёх побед).

DreamLeague S13 Major – четвёртый турнир профессионального сезона-2019/2020 по Dota 2, который проходит с 18 по 26 января в Лейпциге. 16 команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн и очки рейтинга, по которому летом определятся участники чемпионата мира The International в Стокгольме.

DreamLeague Major: NAVI вышли из группы с первого места
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020