NAVI объявили об изменениях в составе по CS:GO

Украинский клуб Natus Vincere раскрыл имя пятого игрока состава по CS:GO, который заменит в основном составе снайпера Ладислава GuardiaN Ковача. «Рождённые побеждать» достигли соглашения с казахстанской командой Syman Gaming о переходе российского игрока Ильи Perfecto Залуцкого.



В NAVI Залуцкий займёт место рифлера, а Александр s1mple Костылев вернётся на позицию снайпера. Как отметил тренер Natus Vincere Андрей Городенский, словацкий игрок GuardiaN был переведён в запас — одной из причин стал языковой барьер, который был особенно заметен в матчах с тир-1 командами.



Помимо Perfecto и s1mple в актуальный состав NAVI по шутеру CS:GO вошли три российских игрока: Кирилл BoombI4 Михайлов, Денис electroNic Шарипов и Егор flamie Васильев. Обновлённая пятёрка дебютирует на ICE Challenge 2020 в Лондоне, который пройдёт с 1 по 6 февраля.

«Сейчас NAVI стучат во все двери». Почему найти замену GuardiaN оказалось так сложно Эксперты поделились с «Чемпионатом» своими мыслями по поводу возможной замены снайпера в составе Natus Vincere по CS:GO.