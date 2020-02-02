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Капитан NAVI по Dota 2 бесплатно ушёл из команды из-за ошибки в контракте

Капитан NAVI по Dota 2 бесплатно ушёл из команды из-за ошибки в контракте
Киберспорт / Dota 2 0

Руководитель клуба Natus Vincere Евгений Золотарёв подробно рассказал командному YouTube-каналу о ситуации с составом по Dota 2. Как выяснилось, капитан Бакыт W_Zayac Эмилжанов смог покинуть команду в статусе свободного агента: согласно пункту контракта, он должен был до конца ноября уведомить клуб о его переподписании, но не стал это делать.

СЕО NAVI также отметил, что игрок не сообщил руководству о желании перейти в Virtus.pro, а самостоятельно вступил в переговоры и без предупреждения покинул расположение клуба после мэйджора в Лейпциге. Скорее всего, теперь Zayac перейдёт в российскую Virtus.pro.

«Поступок Бакыта поверг в шок не только партнёров, но и всех работников клуба. Наша позиция в том, что его поступок непорядочен по отношению прежде всего к парням. Буквально за день за этого они обсуждали будущее, и к такому развитию ситуации не было никаких предпосылок. Две недели до квалификаций на мэйджор, и тут такая информация… Но мы уже отошли», — сказал Золотарёв.

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