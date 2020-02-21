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Китайские власти заказали выпуск мобильной игры про коронавирус

Китайские власти заказали выпуск мобильной игры пр
Китайские власти заказали выпуск мобильной игры про коронавирус
Киберспорт / Другие игры 0

В мессенджере WeChat появилась игра под названием «Битва пангеонов», посвящённая коронавирусу. Разработкой занималась студия Ohayoo (принадлежит авторам TikTok) по заказу официального указа Коммунистической партии Китая и правительства пекинского района Хайдянь.

Геймплей игры напоминает хорошо известную Fruit Ninja. С помощью движений пальцами по экрану мобильного устройства можно уничтожать предметы на экране; в данном случае это не фрукты, а анимации различных болезней, в том числе и коронавирус.

Сообщается, что авторы постарались добавить в игру несколько образовательных элементов. К примеру, в случае ошибки у персонажа будет подниматься температура, а медицинская маска позволит игроку получить защиту.

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