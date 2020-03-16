Steam достиг нового рекорда одновременных пользователей

Вчера, 15 марта, онлайн-сервис цифрового распространения видеоигр и программ Steam достиг рекордного показателя чуть более чем в 20 млн одновременных игроков. Предыдущий рекорд в 19 млн был побит всего за два дня.



Это наверняка связано с бушующей эпидемией коронавируса. Многие страны закрывают границы и вводят запреты на проведение массовых мероприятий, в то время как работников переводят на удалённый режим работы.

Обновили рекорды и самые популярные игры в Steam. В CS:GO впервые в истории было зафиксировано более одного миллиона одновременных игроков. Dota 2 впервые за последние четыре месяца установила пик в 700 тыс. игроков, а в PUBG было зафиксировано 600 тыс. одновременных игроков.



Самый эффективный способ защиты от коронавируса — свести к минимуму контакты с другими людьми, а ещё лучше — не выходить из собственного дома. К счастью, платформа Steam и бесконечная библиотека игр не позволят людям, застрявшим дома, заскучать.