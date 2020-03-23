Как бы мог выглядеть Гордон Фримен в Half-Life 3

Арт-студия Little Red Zombies представила свой вариант видения того, как бы мог выглядеть главный персонаж вселенной Half-Life Гордон Фримен в новой части Half-Life.
Сегодня, 23 марта, выходит Half-Life Alyx для VR, которая будет посвящена событиям, произошедшим до Half-Life 2. Главным персонажем новой Half-Life стал не Фримен, а его напарница — Аликс Вэнс. Неизвестно, выйдет ли когда-нибудь третья часть Half-Life, но мы надеемся увидеть Фримена в будущих играх серии, пусть это будут хотя бы эпизодические игры.
Little Red Zombies решила не ждать новой части Half-Life с участием Фримена и создала персонажа на движке Unreal Engine 4. Модель получилась настолько реалистичной, что её легко можно спутать с косплеем. А вы бы хотели увидеть такого Фримена в будущих играх серии?
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