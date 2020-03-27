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Ceb назвал патч 7.25 одним из худших за всё время существования доты

Ceb назвал патч 7.25 одним из худших за всё время существования доты
Киберспорт / Dota 2 0

Известный киберспортсмен Себастьян Ceb Дебс раскритиковал патч 7.25, который компания Valve выпустила для Dota 2. Игрок остался так недоволен изменениями, что раскритиковал обновление в «твиттере».

«Думаю, патч 7.25 — один из худших за всё время существования доты», — написал Ceb.

Компания Valve выпустила патч 17 марта 2020 года.

С помощью патча были произведены следующие изменения:

Формула бонусного опыт за серию убийств изменена с (500 – 2040) на (30 * уровень – 100 * уровень).

Предметы

Trusty Shovel

Теперь можно выкопать только один свиток телепортации вместо двух.

Ring of Tarrasque

Стоимость повышена с 600 до 650.

Necronomicon

Манакост изменен с 50 до 150.

Герои

Lycan

Базовый урон уменьшен на 6.
Талант на 20 уровне ослаблен с +8 сек к Shapeshift до +6 сек.
Талант на 25 уровне ослаблен с +3 к числу вызываемых волков до +2.

Weaver

Прирост ловкости уменьшен с 3,6 до 3,1.
Дополнительная скорость передвижения от Shukuchi изменена с 220/240/260/280 до 200/220/240/260.

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