Ceb назвал патч 7.25 одним из худших за всё время существования доты

Известный киберспортсмен Себастьян Ceb Дебс раскритиковал патч 7.25, который компания Valve выпустила для Dota 2. Игрок остался так недоволен изменениями, что раскритиковал обновление в «твиттере».

«Думаю, патч 7.25 — один из худших за всё время существования доты», — написал Ceb.

Компания Valve выпустила патч 17 марта 2020 года.

С помощью патча были произведены следующие изменения:

Формула бонусного опыт за серию убийств изменена с (500 – 2040) на (30 * уровень – 100 * уровень).

Предметы

Trusty Shovel

Теперь можно выкопать только один свиток телепортации вместо двух.

Ring of Tarrasque

Стоимость повышена с 600 до 650.

Necronomicon

Манакост изменен с 50 до 150.

Герои

Lycan

Базовый урон уменьшен на 6.

Талант на 20 уровне ослаблен с +8 сек к Shapeshift до +6 сек.

Талант на 25 уровне ослаблен с +3 к числу вызываемых волков до +2.

Weaver

Прирост ловкости уменьшен с 3,6 до 3,1.

Дополнительная скорость передвижения от Shukuchi изменена с 220/240/260/280 до 200/220/240/260.