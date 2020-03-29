Игрок FaZe Clan coldzera сделал «эйс» с дигла в матче против G2 Esports

Бразильский игрок FaZe Clan по Counter-Strike: Global Offensive Марсело coldzera Давид отметился «эйсом» в 19-м раунде карты Dust II против G2 Esports. Игрок убил всю команду противника с дигла.



Как ни пытались игроки G2 Esports «выцепить» бразильца, ничего не вышло. Игрок FaZe Clan поочерёдно расстреливал противников и выдал один из самых ярких моментов в этой встрече.

Видео доступно на канале ESL_CSGO в Twitch.

Этот «эйс» помог команде coldzera победить на карте. Но на большее игроков FaZe Clan не хватило — G2 Esports сумела победить на двух картах (16:14 Nuke, 11:16 Dust II, 16:12 Train) и записала в свой актив три очка. Матч прошёл в онлайне, в рамках ESL Pro League Season 11: Europe.

G2 занимает промежуточное второе место в группе С, набрав шесть очков по итогам двух матчей. FaZe Clan располагается на четвёртом месте с двумя поражениями и одной победой.

Состав G2 Esports:

Кенни kennyS Шраб

Неманья huNter Ковач

Франсуа AmaNEk Делоне

Неманья nexa Исакович

Одрик jaCKz Жюг.

Состав FaZe Clan:

Олоф olofmeister Кайбьер

Никола Niko Ковач

Марсело coldzera Давид

Ховард rain Найгард

Хельвийс broky Сауканц.