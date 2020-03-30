Игрок в Call of Duty: Warzone был убит машиной, хотя находился внутри здания

Транспортные средства в Call of Duty: Warzone — одно из самых смертоносных орудий в игре. Игроки просят разработчиков что-нибудь сделать с машинами, так как они могут достать вас, даже если вы находитесь внутри здания.

Игроки часто используют транспортные средства, чтобы переехать своих противников, но в чём же проблема? Один из пользователей форума reddit показал клип, на котором видно, как машина давит игрока, который находится в доме.

Источник видео: reddit

Недовольны механикой машин в Warzone не только игроки, но и популярные стримеры. Майкл shroud Гржесик просит разработчиков вообще убрать машины из игры. А вот пользователь reddit с никнеймом cowabunga27 предлагает не убирать транспорт из игры, а сделать управление машинами только от первого лица. По словам пользователя, это простой способ сбалансировать транспорт. Тогда парней, засевших в грузовиках во время финальной стадии игры, станет меньше.