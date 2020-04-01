LazarBeam — про интерфейс в Fortnite: мне не нужна гигантская медаль на весь экран

Австралийский стример LazarBeam (13 млн подписчиков в YouTube) раскритиковал Epic Games за изменённый в Fortnite пользовательский интерфейс, назвав его бессмысленным и тошнотворным.

Стример признался, что очень беспокоится за будущее игры. Он придрался к последним изменениям, которые почти никак не связаны с геймплеем. Он считает, что Epic Games стоит изменить пользовательский интерфейс в Fortnite. Сравнив информационные бары и всплывающие окна с медалями во второй главе второго сезона с «экранной рвотой», он сказал, что скучает по старому пользовательскому интерфейсу: «Верните старый интерфейс. Мне не нужна гигантская медаль на моём экране, потому что я в топ-50».

Одно из последних обновлений в Fortnite добавило многочисленные квесты, одним из которых является сбор редких рыб. И стример вспомнил даже про этот квест: «Мне не нужна гигантская медаль на моём экране, потому что я поймал грёбаных рыб!».

LazarBeam признался, что смотрит свои старые видео по Fortnite и предаётся воспоминаниям: «Когда-то Fortnite была простой, чистой и весёлой. Но сейчас эта другая игра, от которой тошнит».