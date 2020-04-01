Закрылась топовая киберспортивная организация Казахстана AVANGAR

С 1 апреля 2020 года киберспортивный клуб AVANGAR прекращает операционную деятельность и сфокусируется на развитии киберспортивных арен на территории Казахстана, отмечается в сообщении на странице организации в социальной сети «ВКонтакте».



По информации анонимного источника, решение о закрытии AVANGAR было принято ещё в начале марта и не связано с эпидемией коронавируса. Вместо «пустого» содержания игроков инвесторы казахстанского клуба решили направить свои деньги в строительство клубов.



Казахстанская организация была частью профессиональной киберспортивной сцены с 2017 года. Игроки AVANGAR по Counter-Strike: Global Offensive играли в финале престижного мейджора — StarLadder Berlin Major 2019. А их состав по PUBG долгое время был одним из лучших в мире.