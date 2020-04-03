Plague Inc. получит бесплатный режим для борьбы с глобальными пандемиями

Разработчики Plague Inc. объявили, что работают над новым режимом, в котором игрокам нужно будет остановить распространение глобальной пандемии.
«Кроме того разработчики пожертвовали $ 250 тысяч на борьбу с пандемией COVID-2019. Восемь лет назад мы даже не могли себе представить, что реальный мир станет похож на Plague Inc. Мы гордимся тем, что можем внести свой вклад в поддержку жизненно важной инициативы ВОЗ и CEPI, которые работают над вакциной против COVID-19», — заявили разработчики.
В новом режиме игроки в Plague Inc. должны будут взять контроль над больницами, санитарным уходом и государственными службами:
«Когда мы готовили наше пожертвование, нас несколько раз спрашивали, можем ли мы создать режим, в котором игроки могли бы остановить распространение эпидемии. Таким образом, помимо финансовой поддержки мы выпустим режим для Plague Inc., который позволит игрокам спасти мир от смертельной вспышки», — подытожили разработчики.
Источник видео: Официальный YouTube-канал Ndemic Creations.
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