Plague Inc. получит бесплатный режим для борьбы с глобальными пандемиями

Разработчики Plague Inc. объявили, что работают над новым режимом, в котором игрокам нужно будет остановить распространение глобальной пандемии.

«Кроме того разработчики пожертвовали $ 250 тысяч на борьбу с пандемией COVID-2019. Восемь лет назад мы даже не могли себе представить, что реальный мир станет похож на Plague Inc. Мы гордимся тем, что можем внести свой вклад в поддержку жизненно важной инициативы ВОЗ и CEPI, которые работают над вакциной против COVID-19», — заявили разработчики.

В новом режиме игроки в Plague Inc. должны будут взять контроль над больницами, санитарным уходом и государственными службами:



«Когда мы готовили наше пожертвование, нас несколько раз спрашивали, можем ли мы создать режим, в котором игроки могли бы остановить распространение эпидемии. Таким образом, помимо финансовой поддержки мы выпустим режим для Plague Inc., который позволит игрокам спасти мир от смертельной вспышки», — подытожили разработчики.

Источник видео: Официальный YouTube-канал Ndemic Creations.