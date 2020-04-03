Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Киберспорт / Новости /

Plague Inc. получит бесплатный режим для борьбы с глобальными пандемиями

Plague Inc. получит бесплатный режим для борьбы с глобальными пандемиями
Киберспорт / Другие игры 0

Разработчики Plague Inc. объявили, что работают над новым режимом, в котором игрокам нужно будет остановить распространение глобальной пандемии.

«Кроме того разработчики пожертвовали $ 250 тысяч на борьбу с пандемией COVID-2019. Восемь лет назад мы даже не могли себе представить, что реальный мир станет похож на Plague Inc. Мы гордимся тем, что можем внести свой вклад в поддержку жизненно важной инициативы ВОЗ и CEPI, которые работают над вакциной против COVID-19», — заявили разработчики.

В новом режиме игроки в Plague Inc. должны будут взять контроль над больницами, санитарным уходом и государственными службами:

«Когда мы готовили наше пожертвование, нас несколько раз спрашивали, можем ли мы создать режим, в котором игроки могли бы остановить распространение эпидемии. Таким образом, помимо финансовой поддержки мы выпустим режим для Plague Inc., который позволит игрокам спасти мир от смертельной вспышки», — подытожили разработчики.

Источник видео: Официальный YouTube-канал Ndemic Creations.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Киберспорт
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020