«Первый опыт!» Игрок сборной России Д. Кулагин сыграет в ЧР по интерактивному баскетболу

Защитник сборной России и «Локомотива-Кубань» Дмитрий Кулагин обратился к участникам ФОНБЕТ Чемпионата России по интерактивному баскетболу. Он заявлен на этот турнир и выступит в 1-м туре.



«Привет всем любителям баскетбола! В процессе возрастания интереса и любви к баскетболу игры на приставке не обошли меня стороной. Не скажу, что был ярым фанатом прохождения игры за команды или игрока, мне нравится динамика. Время от времени, особенно с партнёрами по команде во время выездов, любили проверить свои силы.



Участие на турнире — первый подобный опыт. Предвосхищаю интересную борьбу, будет здорово, приятные эмоции, азарт и самое главное — любовь к игре, которая делает нас лучше и счастливее во всех проявлениях. Всем — здоровья, и увидимся на турнире», — сказал Кулагин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Маратом Араслановым.



Первый в истории чемпионат России по кибербаскету под эгидой Российской федерации баскетбола стартует 9 апреля. Соревнования пройдут в четыре тура, в каждом выступят по 30 игроков, они сыграют за 30 команд НБА. Победитель каждого из четырёх туров получит по 10 000 рублей и путёвку РФБ в финал турнира.



В финале (16 мая) четвёрка лучших по системе плей-офф определит чемпиона соревнований. Чемпион России по кибербаскетболу получит 30 000 рублей от ФОНБЕТ и РФБ. Приз за 2-е место — 20 000 рублей, за 3-е — 10 000.



«Чемпионат» будет транслировать все матчи турнира.