CS:GO обошёл Fortnite по просмотрам на Twitch в марте

CS:GO обошёл Fortnite по количеству часов просмотра на Twitch в марте и расположился на 4-м месте в списке самых просматриваемых категорий. Об этом сообщает Esports Charts.
Всего на трансляции CS:GO пользователи сервиса потратили около 66,3 млн часов. Рост зрителей может быть связан с началом 11-го сезона ESL Pro League, который стартовал 16 марта. На прошлой неделе официальный канал ESL на Twitch собрал почти 6,5 млн часов просмотра, а пиковое число зрителей составило 183 тыс.
Стримы по Fortnite собрали 65,8 млн часов просмотра. Самой просматриваемой игрой стала League of Legends — 122 млн часов. На втором месте расположилась категория Just Chatting со 110 млн часов. Также в тройку вошла Call of Duty: Modern Warfare, которая поднялась сразу на 15 позиций по сравнению с февралём, собрав 95 млн часов просмотра.
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