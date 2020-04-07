ShaDowBurn временно завершил карьеру в Overwatch

23-летний российский киберспортсмен Георгий «ShaDowBurn» Гуща принял решение временно завершить профессиональную карьеру в Overwatch.

По словам игрока, он перестал получать удовольствие от игры, а последний раз запускал шутер полгода назад во время чемпионата мира.

«Я не играл в Overwatch с последнего чемпионата мира. Есть причины, по которым игра больше не доставляет мне такого удовольствия, как раньше. Сам процесс состязания был единственным мотиватором для меня, когда я в последний раз выступал на про-сцене. Я не прощаюсь с Overwatch, я всё ещё считаю, что эта игра великолепна. Кто знает, вернусь ли я», — отмечается в сообщении игрока, которое доступно в TwitLonger.

Георгий начал карьеру в 2015 году и заработал более $ 100 тыс. призовых. Он представлял FlipSid3 Tactics, G2 Esports, FaZe Clan, а также команды из Overwatch League — Philadelphia Fusion и Paris Eternal.