ShaDowBurn временно завершил карьеру в Overwatch

23-летний российский киберспортсмен Георгий «ShaDowBurn» Гуща принял решение временно завершить профессиональную карьеру в Overwatch.
По словам игрока, он перестал получать удовольствие от игры, а последний раз запускал шутер полгода назад во время чемпионата мира.
«Я не играл в Overwatch с последнего чемпионата мира. Есть причины, по которым игра больше не доставляет мне такого удовольствия, как раньше. Сам процесс состязания был единственным мотиватором для меня, когда я в последний раз выступал на про-сцене. Я не прощаюсь с Overwatch, я всё ещё считаю, что эта игра великолепна. Кто знает, вернусь ли я», — отмечается в сообщении игрока, которое доступно в TwitLonger.
Георгий начал карьеру в 2015 году и заработал более $ 100 тыс. призовых. Он представлял FlipSid3 Tactics, G2 Esports, FaZe Clan, а также команды из Overwatch League — Philadelphia Fusion и Paris Eternal.
- 7 апреля 2020
-
15:34
-
14:22
-
13:54
-
12:32
-
12:30
-
11:34
-
11:19
-
03:29
-
00:00
- 6 апреля 2020
-
23:42
-
22:54
-
19:54
-
17:49
-
16:22
-
15:49
-
14:01
-
12:26
-
12:16
-
11:23
-
00:46
- 5 апреля 2020
-
23:31
-
22:37
-
22:08
-
16:20
-
15:00
-
09:41
- 4 апреля 2020
-
22:38
-
19:23
-
15:42
-
15:21
-
13:54
-
11:24
-
09:57
-
01:36
-
00:24