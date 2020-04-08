Форвард «Вулверхэмптона» Диогу Жота: в Football Manager я уже в 2029 году

Нападающий «Вулверхэмптона» Диогу Жота рассказал, как проводит время на карантине. Португалец признался, что во время пандемии коронавируса активно играет в Football Manager. Это – популярный футбольный менеджер, в котором игрок управляет реальным клубом.
По словам Жоты, он выбрал себе скромный «Телфорд», выступающий в низших дивизионах чемпионата Англии. «Телфорд» в настоящее время находится за пределами первых четырёх дивизионов, составляющих профессиональную лигу в Англии.
«Я уже дошёл до 2029 года. Теперь я лучше понимаю, как команды идут вверх по дивизионам.
В то же время нам помогает тренерский штаб. Мы занимаемся физикой. Также у нас есть психолог, который нам очень помогает. Он готов решать любые проблемы», — цитирует Жоту The Guardian.
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