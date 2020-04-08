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NAVI одержала волевую победу над FaZe на ESL Pro League

NAVI одержала волевую победу над FaZe на ESL Pro League
Киберспорт / Counter-Strike: Global Offensive 0

Natus Vincere и FaZe провели очередной матч второй стадии ESL Pro League Season 11: Europe.

В предыдущих матчах NAVI обыграла Astralis (2:1) и OG (2:1), однако уступила Mousesports (0:2). В это время их сегодняшние соперники проиграли Fnatic (1:2), Mousesports (1:2) и Astralis (0:2).

FaZe великолепно провела Mirage (16:12) и была близка к победе на Train, ведя со счётом 12:3 после первой половины карты. Но Na'Vi смогла вовремя включиться и затащить матч на жилах: 16:13 — на Train, 16:13 — на Nuke.

По итогам четырёх туров Na'Vi делит первое место в группе с Fnatic и Mousesports. В активе клубов по девять очков. В плей-офф выйдут три лучшие команды группы. Следующий матч чёрно-жёлтые проведут 9 апреля с Fnatic. Начало встречи — в 19:25 мск.

CS:GO ESL Pro League - Сезон 11. Европа. Группа
08 апреля 2020, среда. 19:00 МСК
FaZe
Европа
Окончен
1 : 2
Natus Vincere
Украина
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