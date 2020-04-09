NAVI проиграла Fnatic и не сумела выйти в плей-офф ESL Pro League

Natus Vincere не сумела одержать победу в заключительном матче второй стадии ESL Pro League Season 11: Europe. На двух картах украинская организация уступила команде Fnatic — 0:2.



В предыдущих матчах NAVI обыграла Faze (2:1), Astralis (2:1) и OG (2:1), однако уступила Mousesports (0:2). В это время их сегодняшние соперники проиграли OG (1:2), однако обыграли всех остальных соперников — Mousesports (2:0), FaZe (2:1) и Astralis (2:1).



Матч NAVI и Fnatic завершился по итогам двух карт — 16:13 на Inferno и 16:9 на Nuke. Стоит отметить, что «Рождённые побеждать» вели по итогам первой половины Inferno со счётом 11:4.



Таким образом, NAVI не сумела пробиться в плей-офф ESL Pro League, финишировав на второй групповой стадии соревнований на четвёртом месте. Имея по девять баллов с Astralis и Mousesports, украинская организация уступила командам по дополнительным показателям. Победителем группы стала команда Fnatic.