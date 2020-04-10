Полноценная версия Cyberpunk 2077 не будет доступна на старте продаж PS5 и Xbox Series X

Некстген-версия Cyberpunk 2077 не будет доступна на выходе PlayStation 5 и Xbox Series X.

«Что касается консоли Microsoft, как я уже сказал, мы официально подтвердили как улучшающий патч, так и доступность для нескольких поколений, а это означает, что вы сможете запустить игру с самого начала на следующем поколении. Однако, когда дело доходит до полноценной версии следующего поколения, которая появится позже, мы не можем объявить сроки, и у меня нет здесь нового комментария по этому поводу. Но патч будет доступен для всех, кто купит версию для Xbox One, как только это обновление выйдет в эфир, они смогут загрузить его бесплатно», — приводит слова вице-президент компании CD Projekt Михала Новаковски VGC.

Релиз Cyberpunk 2077 запланирован на 17 сентября 2020 года на РС, PlayStation 4 и Xbox One.

Дата выхода Cyberpunk 2077 не изменилась. CD Projekt RED планирует выпустить её в срок