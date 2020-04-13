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Основатель турнирного оператора Techlabs и телеканала Game Show умер от коронавируса

Основатель турнирного оператора Techlabs и телеканала Game Show умер от коронавируса
Киберспорт 0

Близкий друг хорошо известного в узких кругах киберспортивного бизнесмена Алексея Бурдыко сообщил о его гибели. Причина смерти — эпидемия коронавируса.

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