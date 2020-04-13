Основатель турнирного оператора Techlabs и телеканала Game Show умер от коронавируса

Близкий друг хорошо известного в узких кругах киберспортивного бизнесмена Алексея Бурдыко сообщил о его гибели. Причина смерти — эпидемия коронавируса.

Новость дополняется…