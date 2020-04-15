Организатор провального турнира по FIFA на 37 млн рублей получил должность в Минспорте РФ

Бывший руководитель Дирекции спортивных и зрелищных мероприятий департамента физической культуры и спорта Москвы Александр Полинский, отвечавший за проведение турнира по FIFA, назначен директором управления по организации и проведению мероприятий в Минспорте РФ.

Напомним, что на московский киберспортивный турнир по FIFA 19, который прошёл 15 июня 2019 года на «ЦСКА Арене», было потрачено 37 млн рублей. Мало того что организаторы спустили на организацию однодневного турнира более 30 млн рублей, никто из них не позаботился о должной рекламе турнира. В итоге чемпионат прошёл при пустых трибунах. На стриминговой платформе Twitch среднее количество зрителей турнира составило 60-80 человек. А ведь ради этой трансляции организаторам пришлось, судя по данным сайта госзакупок, заплатить 1 млн рублей.

Спустя три дня после завершения турнира и предания ситуации широкой огласке Александр Полинский, как главный ответственный за весь этот провал, освободил свой пост. Спортивный чиновник пробыл без работы 10 месяцев. С 15 апреля 2020 года он будет распределять бюджеты на спортивные мероприятия уже в масштабах не одного города, а всей страны.