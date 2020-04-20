Две штанги и перекладина в одной атаке. Фатальное невезение фифера

В такой киберспортивной дисциплине как интерактивный футбол без везения не обойтись. Но когда твои игроки три раза попадают в каркас ворот, то хочется просто взять и выйти из игры, не доиграв матч. Наверняка именно такие эмоции испытывал игрок, выложивший клип на reddit.

Пользователь под никнеймом u / harveysix9 показал на собственном примере, что для взятия ворот необязательно бить со всей силы. Выйдя 1 на 1 с вратарём, игрок, казалось бы, прицельно ударил по воротам, но переборщил с силой удара. Мяч отскочил от перекладины на пустой угол ворот, но соперника спасла штанга. Тогда игрок в третий раз попытался переправить мяч в ворота и вновь на пути мяча оказалась штанга. Четвёртая попытка забить гол оказалась тоже провальной — на этот раз спас вратарь. С таким везением лучше не начинать играть в лотерее.

Источник видео: форум reddit.