Источник: новая Call of Duty не будет называться Black Ops

Новая часть Call of Duty, релиз которой запланирован на 2020 год, не будет называться Black Ops, Black Ops 5 или Black Operations. Несмотря на это, она будет связана сюжетом с другими тайтлами подсерии. Об этом сообщает инсайдер TheGamingRevolution.

Ранее появилась информация, что новая Call of Duty будет пятой частью Black Ops. Инсайдер сообщил, что сведения о том, что игра не будет называться именно Black Ops, были у него давно, но он им не верил. Сейчас же на это указывают сразу несколько источников. Инсайдер предполагает, что тайтл будет носить подзаголовок Vietnam, так же как это было с Call of Duty: World War II.

По информации инсайдера, в разработке в настоящий момент также находится ремастер Call of Duty: Modern Warfare 3.