9-летнего игрока забанили в Fortnite из-за возраста. Мальчик разрыдался прямо на стриме

Бразильский игрок в Fortnite Zenon в свои 9 лет уже состоит в бразильской организации Detona и активно стримит на твиче. Но на днях его забанили в Fortnite за то, что он зашёл в режим арены, в котором есть возрастное ограничение. Там могут играть только игроки, начиная с 13 лет.

После того как мальчик узнал о своём бане, он расплакался в прямом эфире:

В защиту 9-летнего игрока встал даже популярный стример Тайлер Ninja Блевинс. Стример считает, что игроку не следует запрещать играть в обычных режимах Fortnite.

А про-игрок в League of Legends Леонардо Robo Соуза сказал, что совершенно неправильно препятствовать развитию таланта в киберспорте. «Мальчика на 100 процентов сопровождает и поддерживает его папа. Вы не можете так поступить с ребёнком», — добавил игрок.

Игрок MiBR по CS:GO Вито Джузеппе уверен: никто не имеет права блокировать игрока из-за возраста. Тем более, что это киберспортивная дисциплина и дети с малых лет идут к своей мечте. Epic Games не прокомментировала запрет игрока, но мальчик полон решимости его отменить.