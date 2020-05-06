В Call of Duty: Warzone появится песчаная карта

Стали известны некоторые подробности, связанные с планами разработчиков в отношении игры Call of Duty: Warzone. Как сообщает «твиттер» ModernWarzone, в игре появится песчаная карта.

Уже появились первые скриншоты новой карты. Судя по изображению, песчаный шторм будет сопровождать игроков вместо привычных газовых испарений. При этом пока неизвестно, когда новая карта может появиться в игре. Предполагается, что это вряд ли произойдёт в ближайшее время.

Запись можно посмотреть в «твиттере» ModernWarzone.

Ранее стало известно, что разработчики намерены сделать «королевскую битву» Warzone постоянным элементом серии, который будет связывать между собой все будущие части Call of Duty. Об этом сообщил нарративный директор студии Infinity Ward Тейлор Куросаки.

По информации портала Video Games Chronicle, несмотря на успех условно-бесплатных Call of Duty Mobile и Warzone, Activision не станет замедлять выпуск ежегодных премиумных игр. Тем не менее эти игры заставили издателя переосмыслить такой подход к серии и созданию контента.