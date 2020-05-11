Регилон обругал карточку Тадича в FIFA 20, вспомнив о поражении в Лиге чемпионов

Защитник «Севильи» Серхио Регилон эмоционально отреагировал на получение карточки полузащитника «Аякса» Душана Тадича в футбольном симуляторе FIFA 20. Испанский футболист, ранее выступавший за мадридский «Реал», вспомнил, что «Аякс» с Тадичем в составе в прошлом сезоне выбил испанский клуб из плей-офф Лиги чемпионов.

«Чёртов сукин сын! Этот парень выбил меня из Лиги чемпионов в прошлом году! Тадич, ты выбил меня! Я бы продал тебя, ведь ты стоишь денег, но из-за своей гордости я выброшу тебя! Сделано! Давай вали отсюда», — сказал Регилон во время стрима.

«Реал» в 1/8 финала плей-офф Лиги чемпионов уступил «Аяксу» по сумме двух матчей. В итоге амстердамцы также выбили из турнира «Ювентус», добравшись до полуфинала.