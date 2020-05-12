Обновление CS:GO позволило выявлять игроков, загрузивших сторонние файлы в игру

Valve выпустила патч для CS:GO, в котором улучшила подбор оружия с земли и исправила ошибку с некорректным уроном от гранаты. Также добавлены две новые консольных команды для игровых серверов, с помощью которых можно контролировать загрузку пользователями сторонних файлов.
Список основных изменений:
улучшен подбор лежащего на земле оружия с помощью клавиши +use, когда рядом с ним лежат выпавшие гранаты;
исправлена ошибка, при которой боевая граната наносила некорректный урон игроку, взрываясь за лестницей или небольшими препятствиями;
светошумовые гранаты теперь также ослепляют игроков, которые укрываются за заложниками;
исправлен баг со сбросом таймера самоуничтожения у пилотируемого дрона в режиме Danger Zone при получении урона от зоны или повторного запроса от игрока;
для игровых серверов добавлена консольная команда sv_pure_allow_loose_file_loads, которая контролирует загрузку сторонних файлов в игру. Если пользователь добавил сторонние файлы в память шутера, то для подключения к данному серверу ему придётся перезапустить клиент;
для игровых серверов добавлена консольная команда sv_pure_allow_missing_files. Если её активировать, то пользователи со сторонними файлами, которых нет на данном сервере, будут отключены;
добавлено оповещение пользователя о том, какой именно файл не соответствует конфигурации сервера;
улучшена анимация оружия в меню покупки у некоторых агентов;
обновлены файлы локализации для семи языков.
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