Kefir сыграл в PUBG Mobile и тут же удалил шутер. Он играл с ботами

Известный российский киберспортсмен, видеоблогер и стример Сергей Kefir Никифоров признался, что его не впечатлила игра PUBG Mobile. Kefir сыграл в шутер на смартфоне, но не впечатлился, после чего сразу удалил его.

«Решил впервые зайти в PUBG Mobile. В прошлом тот ещё задрот по игре на ПК. Тут одни дегенераты? В соло отыграл в командном режиме. 11 киллов из них 10 задавил на машине. Зачем вообще стрелять в этой игре? Один раз зашёл, один раз *** (разнёс) всех, один раз скачал, один раз удалил. Больше в эту *** (ерунду) играть не буду», — написал Kefir в «сториз» в своём «инстаграме».

Далее он дописал, что играл с ботами. Тем не менее, всё равно решил удалить игру, после чего попросил подписчиков посоветовать что-нибудь ещё, но не шутер.