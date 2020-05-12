Kefir сыграл в PUBG Mobile и тут же удалил шутер. Он играл с ботами
Известный российский киберспортсмен, видеоблогер и стример Сергей Kefir Никифоров признался, что его не впечатлила игра PUBG Mobile. Kefir сыграл в шутер на смартфоне, но не впечатлился, после чего сразу удалил его.
«Решил впервые зайти в PUBG Mobile. В прошлом тот ещё задрот по игре на ПК. Тут одни дегенераты? В соло отыграл в командном режиме. 11 киллов из них 10 задавил на машине. Зачем вообще стрелять в этой игре? Один раз зашёл, один раз *** (разнёс) всех, один раз скачал, один раз удалил. Больше в эту *** (ерунду) играть не буду», — написал Kefir в «сториз» в своём «инстаграме».
Далее он дописал, что играл с ботами. Тем не менее, всё равно решил удалить игру, после чего попросил подписчиков посоветовать что-нибудь ещё, но не шутер.
- 12 мая 2020
-
23:38
-
22:08
-
19:41
-
14:56
-
14:28
-
12:47
-
12:36
-
11:54
-
11:40
-
11:10
-
09:53
-
00:56
- 11 мая 2020
-
23:46
-
22:40
-
21:26
-
20:47
-
19:57
-
18:03
-
00:51
- 10 мая 2020
-
23:49
-
23:11
-
21:04
-
20:28
-
18:35
-
15:31
-
14:46
-
14:24
-
13:48
-
11:13
-
10:32
-
00:59
-
00:33
-
00:14
- 9 мая 2020
-
19:23
-
18:04
Партнерский контент