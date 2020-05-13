Источник: из NAVI уйдут два или три игрока
Состав Natus Vincere по Dota 2 могут покинуть два или три человека. Об этом сообщил инсайдер «Бухая аналитика» в своём «твиттере».
По данным источника, из коллектива уйдут Семён CeMaTheSlayeR Кривуля и два кор-игрока. В комментариях к твиту инсайдер уточнил, что новый ростер соберут Андрей Mag Чипенко и Павел 9pasha Хвастунов.
Напомним, последние изменения в составе NAVI по Dota 2 произошли в марте 2020 года. После ухода Бакыта Zayac Эмилжанова в Virtus.pro его место занял CeMaTheSlayeR. Коллектив не вышел из группы на ESL One Los Angeles 2020 — Online Championship и разделил 7-8-е места на WePlay! Pushka League Season 1 Division 1. Natus Vincere также числилась участником OGA Dota PIT 2020 Online, но снялась с турнира вчера, 12 мая.
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