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GTA 5: как бесплатно скачать игру с Epic Games Store, инструкция

GTA 5: как бесплатно скачать игру с Epic Games Store, инструкция
Киберспорт / Другие игры 0

14 мая культовая игра от Rockstar Games Grand Theft Auto 5 стала доступна для бесплатной загрузки в магазине Epic Games Store. Большой наплыв пользователей привёл к поломке магазина. Epic Games в курсе проблемы и пытается исправить её как можно быстрее. Если вы впервые зашли в магазин и не знаете как скачать GTA 5, то следуйте этой пошаговой инструкции.

Для того чтобы забрать GTA 5 бесплатно, вам нужно скачать и установить Epic Games Launcher. Далее — создать учётную запись Epic Games. Вы можете сделать это на официальном сайте разработчика. GTA 5 можно получить на главной странице магазина, в разделе «Бесплатные игры», просто кликнув на изображение игры. Далее, справа от описания игры, нажмите «Получить».

Если вы заходите в магазин впервые, то разработчик попросит вас пройти аутентификацию для защиты вашего аккаунта. Для этого необходимо привязать свой аккаунт к почте или подключить Google Authenticator. Далее запустите приложение Epic Games Launcher. После того как приложение откроется, пройдите в раздел: «Библиотека». Игра будет доступна для загрузки.

Минимальные системные требования GTA 5:

ОС: Windows 8.1 64 Bit, Windows 8 64 Bit, Windows 7 64 Bit, Windows Vista 64 Bit
Процессор: Intel Core 2 Quad CPU Q6600 / AMD Phenom 9850 Quad-Core Processor
Оперативная память: 4GB
Видеокарта: NVIDIA 9800 GT 1GB / AMD HD 4870 1GB (DX 10, 10.1, 11)
Звуковая карта: Совместимая с DirectX 10
Место на жёстком диске: 65GB

Рекомендуемые системные требования:

ОС: Windows 8.1, Windows 8, Windows 7
Процессор: Intel Core i5 3470 / AMD X8 FX-8350
Оперативная память: 8GB
Видеокарта: GTX 660 2GB / AMD HD7870 2GB
Звуковая карта: Совместимая с DirectX 10
Место на жёстком диске: 65GB

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