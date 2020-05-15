Глава Xbox рассказал, как коронавирус повлиял на игровую индустрию

Негативные последствия пандемии коронавируса для игровой индустрии будут наиболее ощутимы в начале 2021 года, считает глава компании Xbox Фил Спенсер. Об этом он рассказал в интервью изданию Business Insider.
По словам руководителя игрового направления Microsoft, в настоящий момент студии разработчиков крупных игр остановили работы по захвату движений, озвучиванию и записи оркестра. Все, кто успел пройти этот этап, оказались в более выгодном положении и занимаются обработкой анимации и звука, а остальным нужно ждать открытия площадок.
Он добавил, что пока что релизы лета-осени 2020 года негативные последствия карантина не зацепили, но дальше будет хуже: в начале 2021 года это приведёт к переносам и даже отменам проектов. Тем не менее глава Xbox сохраняет оптимизм и уверен, что в игровой индустрии найдут решение и справятся со сложностями.
Также Спенсер подтвердил, что консоль Xbox Series X выйдет в конце 2020 года — производство в Китае идёт по графику.
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