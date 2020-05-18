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Rockstar и Epic Games понадобилось несколько дней на решение проблем из-за раздачи GTA V

Rockstar и Epic Games понадобилось несколько дней на решение проблем из-за раздачи GTA V
Киберспорт / Другие игры 0

Компаниям Epic Games и Rockstar потребовалось несколько дней на устранение проблем, возникших из-за бесплатной раздачи Grand Theft Auto V в Epic Games Store.

14 мая, сразу после начала раздачи, сайт Epic Games Store и его лаунчер упали на девять часов. 15 мая возникла первая проблема с Rockstar Social Club — пользователи не могли верифицировать электронные адреса. До 17 мая в клиенте Social Club возникали ошибки при попытке входа, после чего начались проблемы с лаунчером Rockstar. Сегодня, 18 мая, с утра техподдержка Rockstar заявила в своём "твиттере", что проблемы были устранены.

Раздача GTA V продлится до 21 мая. Несмотря на бесплатную раздачу, GTA V попала в топ еженедельного чарта продаж Steam.

GTA V попала в топ чарта продаж Steam, несмотря на бесплатную раздачу в Epic Games Store
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