Новая Call of Duty может получить название Black Ops Cold War

Инсайдер Okami в «Твиттере» сообщил некоторые подробности о новой части франшизы Call of Duty. По данным инсайдера, игра может получить название Call of Duty: Black Ops Cold War.

Ранее Okami уже приводил подробную информацию о релизе Call of Duty: Warzone. Данные автора оказались верными.

Пока компания Activision не раскрывала подробностей новой части Call of Duty. Предполагается, что игру анонсируют в мае 2020 года. Дата релиза новой разработки пока неизвестна.

Ранее стало известно, что разработчики намерены сделать «королевскую битву» Warzone постоянным элементом серии, который будет связывать между собой все будущие части Call of Duty. Об этом сообщил нарративный директор студии Infinity Ward Тейлор Куросаки.