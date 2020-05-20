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Sony показала лимитированную PS4 Pro в стилистике The Last of Us Part 2. Видео

Sony показала лимитированную PS4 Pro в стилистике The Last of Us Part 2. Видео
Киберспорт / Другие игры 0

Компания Sony представила лимитированные версии консоли PS4 Pro, геймпад, наушники и внешний диск в стиле приключенческого экшена The Last of Us Part 2. Все устройства линейки будут выполнены из тёмно-серого матового пластика с рисунком татуировки Элли. По словам дизайнеров, это не просто краска, а сложная техника лазерной гравировки.

Права на видео принадлежат Sony Corporation. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте PlayStation.

В комплекте с консолью будет один геймпад, стандартное издание игры и цифровой код на загрузку динамической темы, аватаров и другие бонусы. Контроллер в стиле игры можно будет купить отдельно, а его цена будет немного дороже стандартного. Продажи устройств начнутся с 19 июня 2020 года. Цена бандла PS4 Pro в США — $ 399, в России цену пока не объявили.

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