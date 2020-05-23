Режим Ultimate Team принёс Electronic Arts прибыль в $ 1,49 млрд за 2020 финансовый год

Финансовый аналитик Даниель Ахмад на своей странице в «Твиттере» разместил пост, в котором подсчитал выручку Electronic Arts от режима Ultimate Team в FIFA.
По его информации, прибыль компании серьёзно выросла за последние пять лет. Если за 2015 финансовый год EA Sports получила $ 587 млн, то уже в 2018-м выручка перевалила за миллиард и составила $ 1,18 млрд. А 2020 год и вовсе принёс EA Sports рекордную сумму – $ 1,49 млрд.
Ultimate Team – самый популярный онлайн-режим FIFA, в который, по словам разработчиков, ежедневно играют миллионы человек во всём мире. Для игры в Ultimate Team необходимо собирать карточки с футболистами в составе и играть с людьми по Сети. Чтобы улучшить состав, многие приобретают платные наборы с карточками футболистов.
Заработок Electronic Arts от Ultimate Team в FIFA
2020 финансовый год – $ 1,49 млрд
2019 финансовый год – $ 1,37 млрд
2018 финансовый год – $ 1,18 млрд
2017 финансовый год – $ 775 млн
2016 финансовый год – $ 660 млн
2015 финансовый год – $ 587 млн
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