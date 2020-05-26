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Украинская студия Frogwares представила трейлер новой игры про Шерлока Холмса

Украинская студия Frogwares представила трейлер новой игры про Шерлока Холмса
Киберспорт / Другие игры 0

Украинская студия Frogwares представила трейлер игры Sherlock Holmes: Chapter One. Ролик был выпущен на канале GameSpot в YouTube.

«Frogwares возвращается к истории Шерлока Холмса, сфокусировавшись на раннем этапе карьеры детектива. В Sherlock Holmes: Chapter One вам предстоит сыграть за главного героя, который возвращается в родной город из-за смерти матери. Изучая открытый мир средиземноморского острова, Шерлок узнает, что этому тихому на первый взгляд месту и его жителям есть что скрывать. Он использует свои дедуктивные способности, чтобы раскопать множество секретов», — сказано в описании к видео.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале GameSpot Trailers.

Игра выйдет для ПК, Xbox и PlayStation, в том числе нового поколения. Релиз запланирован на 2021 год.

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