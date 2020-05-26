Epic Games «оштрафовала» датамайнера Fortnite на 2 млрд V-Bucks — это более 1 млрд рублей

Компания Epic Games, разработчик Unreal Engine и Epic Games Store, а также разработчики Fortnite, повесили на датамайнера Lucas7yoshi внутриигровую задолженность в 2 млрд V-Bucks. Эта сумма эквивалентна 1,2 млрд рублей.

«Epic Games отомстила мне за утечки», — написал датамайнер в своём «твиттере».

Посмотреть скриншот можно в "твиттере" Lucas7yoshi.

Ранее пользователь опубликовал в «твиттере» видео со всеми косметическими предметами, которые должны быть добавлены в игру с выходом патча 12.60.

Fortnite — популярный мультиплеерный шутер в жанре «королевская битва». Релиз состоялся летом 2017 года. Игра доступна для ПК и мобильных устройств. В мае количество игроков в Fortnite превысило 350 млн человек.