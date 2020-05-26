В Dota 2 появились новые таблицы со статистикой

Разработчик игры Dota 2 представил новые таблицы со статистикой, которые используются во время и после матча. Теперь пользователи смогут получать информацию из графиков с источниками золота и опыта. Также появились таймеры отводов нейтральных крипов.

При этом большая часть нововведений доступна лишь подписчикам сервиса Dota Plus. Он и раньше предоставлял расширенную статистику.

Battle Pass 2020 был выпущен 25 мая. В Боевом пропуске появилась система гильдий, было анонсировано летнее событие, новые катакомбы, боевые состязания, мини-игры во время паузы, живые башни и другие нововведения.

Боевой пропуск — сборник предметов и испытаний, который ежегодно появляется в Dota 2 перед The International. Призовой фонд турнира растёт за счёт покупок пропуска и уровней для него.