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Borderlands: как бесплатно скачать игру с Epic Games Store. Инструкция

Borderlands: как бесплатно скачать игру с Epic Games Store. Инструкция
Киберспорт / Другие игры 0

С сегодняшнего дня, 28 мая, в Epic Games Store стала доступна для бесплатного скачивания Borderlands: The Handsome Collection. Раздача будет доступна до 4 июня.

Borderlands: The Handsome Collection представляет собой комплект из двух игр — Borderlands 2 и Borderlands: The Pre-Sequel.

Чтобы забрать Borderlands: The Handsome Collection, нужно скачать и установить Epic Games Launcher. Затем создать учётную запись Epic Games. Вы можете сделать это на сайте разработчика.

Borderlands: The Handsome Collection можно получить на главной странице магазина в разделе «Бесплатные игры», кликнув на изображение игры. Либо введите название игры Borderlands в поиске Epic Games Launcher.

Epic Store уже радовала пользователей бесплатным доступом к скачиванию GTA V и Civilization VI.

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