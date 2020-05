Borderlands: как бесплатно скачать игру с Epic Games Store. Инструкция

С сегодняшнего дня, 28 мая, в Epic Games Store стала доступна для бесплатного скачивания Borderlands: The Handsome Collection. Раздача будет доступна до 4 июня.



Borderlands: The Handsome Collection представляет собой комплект из двух игр — Borderlands 2 и Borderlands: The Pre-Sequel.



Чтобы забрать Borderlands: The Handsome Collection, нужно скачать и установить Epic Games Launcher. Затем создать учётную запись Epic Games. Вы можете сделать это на сайте разработчика.



Borderlands: The Handsome Collection можно получить на главной странице магазина в разделе «Бесплатные игры», кликнув на изображение игры. Либо введите название игры Borderlands в поиске Epic Games Launcher.



Epic Store уже радовала пользователей бесплатным доступом к скачиванию GTA V и Civilization VI.